Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нир Баркат: Бороться с терроризмом и развивать Иерусалим | Фото:18.03 21:48   MIGnews.com

Нир Баркат: Бороться с терроризмом и развивать Иерусалим

Мэр Иерусалима Нир Баркат прокомментировал сегодня вечером ножевую атаку в Старом городе, в которой был серьезно ранен охранник.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает Arutz Sheva.

По его словам, "враги Израиля постоянно пытаются нанести вред солдатам, полицейским, охранникам и гражданским лицам из-за жестокого подстрекательства, которому они подвергаются под руководством Палестинского органа".

"Мы все желаем полного выздоровления и молимся за скорейшее выздоровление пострадавшего и благодарим полицейского, который немедленно ответил, ликвидировал террориста и предотвратил дальнейший ущерб", - заявил мэр Иерусалима.

Баркат призвал всех граждан "продолжать их повседневную жизнь, проявлять бдительность и, при необходимости, извещать силы безопасности, с тем чтобы помешать дальнейшим террористическим попуткам".

В свою очередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан выразил благодарность полицейскому, который ликвидировал террориста в ответ на сегодняшнюю ножевую атаку в Старом городе Иерусалима.

"Полиция Израиля будет и дальше противостоять проклятым террористам, подстрекаемым Палестинской администрацией, в Иерусалиме и по всей стране, молясь о благополучии пострадавшего в нападении в Иерусалиме", - написал Эрдан в своем аккаунте в Twitter.

Рэйчел Азария, член Комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета и бывший заместитель мэра Иерусалима, сказала: "Я желаю скорейшего выздоровления раненому, на которого сегодня напали в Старом Городе".

"Улица Хагай известна неоднократными нападениями, там постоянно находятся силы безопасности, и я надеюсь, что увеличение их присутствия перед праздниками предотвратит дальнейшие [негативные] события в регионе", - отметила Азария.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:32
Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах
21:24
ХАМАС: Израиль уничтожил старый ненужный туннель
21:11
Допрос Нетаниягу отложили из-за болезни
20:44
Северокорейские ракеты могут достичь Европы
20:13
Великобритания обвинила РФ в разработке химоружия
19:42
Данон призвал ПА прекратить спонсировать убийство израильтян
19:05
Теракт в Иерусалиме совершен палестинским арабом
18:38
В яслях Ашдода детей отравили моющим средством
18:08
В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб
17:39
Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране
17:19
У террориста атаковавшего в Иерусалиме - турецкие документы
17:07
Генералы перенесли военную операцию из-за совета раввина
17:05
Израильский рынок жилья: Атмосфера роста цен
16:41
В Холоне похоронен капитан Зив Даус, погибший в теракте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus