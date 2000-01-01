Нир Баркат: Бороться с терроризмом и развивать Иерусалим

По его словам, "враги Израиля постоянно пытаются нанести вред солдатам, полицейским, охранникам и гражданским лицам из-за жестокого подстрекательства, которому они подвергаются под руководством Палестинского органа".
"Мы все желаем полного выздоровления и молимся за скорейшее выздоровление пострадавшего и благодарим полицейского, который немедленно ответил, ликвидировал террориста и предотвратил дальнейший ущерб", - заявил мэр Иерусалима.
Баркат призвал всех граждан "продолжать их повседневную жизнь, проявлять бдительность и, при необходимости, извещать силы безопасности, с тем чтобы помешать дальнейшим террористическим попуткам".
В свою очередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан выразил благодарность полицейскому, который ликвидировал террориста в ответ на сегодняшнюю ножевую атаку в Старом городе Иерусалима.
"Полиция Израиля будет и дальше противостоять проклятым террористам, подстрекаемым Палестинской администрацией, в Иерусалиме и по всей стране, молясь о благополучии пострадавшего в нападении в Иерусалиме", - написал Эрдан в своем аккаунте в Twitter.
Рэйчел Азария, член Комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета и бывший заместитель мэра Иерусалима, сказала: "Я желаю скорейшего выздоровления раненому, на которого сегодня напали в Старом Городе".
"Улица Хагай известна неоднократными нападениями, там постоянно находятся силы безопасности, и я надеюсь, что увеличение их присутствия перед праздниками предотвратит дальнейшие [негативные] события в регионе", - отметила Азария.