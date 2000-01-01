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Теракт в Иерусалиме совершен палестинским арабом | Фото:18.03 19:05   MIGnews.com

Теракт в Иерусалиме совершен палестинским арабом

По данным 10-го канала, теракт в Иерусалиме был совершен палестинским арабом, а не туристом из Турции, как об этом сообщалось в палестинских СМИ.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские службы безопасности.

Как выяснилось, террористом оказался 28-летний Абэд аль-Рахман Бани Фаадал, житель деревни Акраба, расположенной недалеко от Шхема.

Издание отмечает, что он успел нанести своей жертве несколько ударов ножом в грудь и живот прежде, чем был обезврежен находившимся рядом с местом происшествия сотрудником полиции.

К моменту прибытия медиков террорист был уже мертв, уточняет издание.

Напомним, в Старом городе Иерусалима произошло нападение на израильтянина. Как сообщается, на улице Хагай, недалеко от Храмовой горы вооруженный ножом неизвестный напал на 30-летнего охранника.

В пресс-службе МАДА подчеркнули, что он был доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.
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