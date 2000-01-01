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В яслях Ашдода пятеро детей отравились бытовой химией | Фото:18.03 18:38   MIGnews.com

В яслях Ашдода детей отравили моющим средством

В детских яслях в Ашдоде пятеро детей в возрасте младше двух лет подверглись воздействию опасного химического вещества и были в срочном порядке доставлены в городскую клинику экстренной помощи "Терем".

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает Arutz Sheva.

Как выяснилось, на завтрак их накормили тостами, которые приготовили в тостере, незадолго до этого обработанном средством для удаления жира.

Дети были обследованы врачами. По данным издания, степень отравления малышей была легкой и после проведения необходимых медицинских процедур их состояние улучшилось.

На данный момент ведется расследования происшествия.

Врачи приемного отделения "Терем" просят родителей и воспитателей, работающих с маленькими детьми, быть крайне внимательными, особенно в период пасхальных уборок, и следить за тем, чтобы дети не подверглись воздействию содержащихся в бытовой химии опасных соединений, способных нанести серьезный вред здоровью.
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