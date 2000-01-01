18.03 17:23 MIGnews.com

Подозрение на теракт в Иерусалиме: тяжело ранен мужчина

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В Старом городе Иерусалима на улице Хагай, недалеко от Храмовой горы произошло нападение на еврея с применением холодного оружия.Об этом в воскресенье. 18 марта сообщает The Times of Israel.По предварительной информации, в результате этой атаки был ранен охранник.В пресс-службе "Маген Давид Адом" сообщили, что раненый находится в тяжелом состоянии.Согласно данным издания, нападение совершенно палестинским арабом.По словам правоохранителей, речь о теракте не идет.Информация будет обновляться по мере поступления.