В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб

В Великобритании автомобиль въехал на территорию ночного клуба. Инцидент произошел в городе Грейвзенд в графстве Кент.
В результате ранения и травмы получили как минимум 13 человек. В данный момент точное количество пострадавших уточняется.
Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт полиции графства.
В полиции графства подчеркнули, что речи о теракте не идет.
Согласно данным правоохранителей, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Полиция не исключает, что число раненых может увеличиться, так как несколько пострадавших могли самостоятельно покинуть место происшествия.
13 people have been confirmed injured following an incident in which a car drove into a nightclub in #Gravesend last night. Please note this incident is NOT being treated as terror-related. https://t.co/Dk0HHBMHuN
Издание уточняет, что инцидент произошел около полуночи по местному времени в субботу. Прибывшие в клуб полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство. По предварительным данным, въехать в клуб он решил после того, как его выгнали из заведения из-за ссоры.