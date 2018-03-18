Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб | Фото:18.03 18:08   MIGnews.com

В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб

В Великобритании автомобиль въехал на территорию ночного клуба. Инцидент произошел в городе Грейвзенд в графстве Кент.

В результате ранения и травмы получили как минимум 13 человек. В данный момент точное количество пострадавших уточняется.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт полиции графства.

В полиции графства подчеркнули, что речи о теракте не идет.

Согласно данным правоохранителей, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Полиция не исключает, что число раненых может увеличиться, так как несколько пострадавших могли самостоятельно покинуть место происшествия.


Издание уточняет, что инцидент произошел около полуночи по местному времени в субботу. Прибывшие в клуб полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на убийство. По предварительным данным, въехать в клуб он решил после того, как его выгнали из заведения из-за ссоры.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:39
Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране
17:19
У террориста атаковавшего в Иерусалиме - турецкие документы
17:07
Генералы перенесли военную операцию из-за совета раввина
17:05
Израильский рынок жилья: Атмосфера роста цен
16:41
В Холоне похоронен капитан Зив Даус, погибший в теракте
16:08
"Еще одна победа над сионистским врагом на границе"
15:37
Нетаниягу: деньги для Газы похоронены под землей
15:07
Галь Гадот обвинили в дискриминации инвалидов
15:02
Учителя детдома, где насиловали детей, вернулись на работу
14:42
Израиль: частникам разрешат ездить по полосам для автобусов
14:28
Эхуд Ольмерт сказал, вернется ли в политику
14:28
ХАМАС: израильтяне взорвали старый тоннель
13:55
Бойкот Израиля привел к краху популярности певицы Lorde
13:52
Israel=ISIS: Альянс исламистов и леваков взорвался
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus