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Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране | Фото:18.03 17:39   MIGnews.com

Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране

Сегодня был срочно госпитализирован министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя МИД ИРИ Бахрама Касеми.

По его словам, госпитализация потребовалась из-за заболевания, которое у дипломата началось в пятницу, однако в больнице министр пробыл лишь несколько часов. Тем не менее, медики считают, что ему необходимо отдохнуть.

В результате все встречи и мероприятия с участием министра в воскресенье, 18 марта, отменены, в том числе, встреча с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алави, уточняет издание.
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