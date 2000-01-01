Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране

Сегодня был срочно госпитализирован министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя МИД ИРИ Бахрама Касеми.
По его словам, госпитализация потребовалась из-за заболевания, которое у дипломата началось в пятницу, однако в больнице министр пробыл лишь несколько часов. Тем не менее, медики считают, что ему необходимо отдохнуть.
В результате все встречи и мероприятия с участием министра в воскресенье, 18 марта, отменены, в том числе, встреча с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алави, уточняет издание.