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В Холоне похоронен капитан Зив Даус, погибший в теракте | Фото:18.03 16:41   MIGnews.com

В Холоне похоронен капитан Зив Даус, погибший в теракте

Сегодня на кладбище в Холоне состоялись похороны 21-летнего капитана ЦАХАЛа Зива Дауса, который погиб в результате теракта в Самарии.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает The times of Israel.

Тысячи людей пришли на церемонию похорон почтить память Зива, в том числе его близкие друзья. Правительство на похоронах представляли министр строительства Йоав Галант и министр науки Офир Акунис.

"С народом, стремящимся к жизни, воюют негодяи, для которых наивысшей святыней является смерть. Тот, кто лишает другого жизни, должен понимать, что потом жизни лишат его. Смертная казнь необходима", - заявил Акунис.

В ночь на 18 марта, на кладбище в мошаве Эльяким был похоронен сержант Нетанэль Каалани, который также погиб в результате теракта.

Напомним, 16 марта, примерно в 16:30, на шоссе 585, около арабской деревни Ябад, неподалеку от еврейского поселка Мево Дотан (Самария), автомобиль с палестинскими номерными знаками совершил наезд на группу военнослужащих Армии обороны Израиля. Погибли двое военнослужащих. Еще двое получили травмы от средней тяжести до тяжелых.

Водитель, совершивший наезд, получил незначительные травмы, сейчас он задержан. По данным израильской службы безопасности, это 26-летний Ала Кабха, житель арабской деревни Бартаа, ранее осужденный за терроризм и вышедший на свободу год назад.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, арабский террорист умышленно направил свою автомашину на солдат, "выполнявших задачу по обеспечению безопасности дорог вблизи Мево-Дотан".

Из общей службы безопасности (ШАБАК) сообщили, что Ала Кабха, который совершил автомобильный теракт, дал признательные показания. Террорист заявил, что совершил нападение на национальной почве.

В ШАБАКе также пояснили, что в настоящее время нет подозрений, что у террориста были сообщники.
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