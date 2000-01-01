18.03 15:02 MIGnews.com

Учителя детдома, где насиловали детей, вернулись на работу

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Фигурантов нашумевшего дела о систематическом насилии над воспитанниками интерната в российском городе Челябинске оправдали. Ранее в отношении четверых сотрудников детдома было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников соцзащиты.Как стало известно из местном прессы, педагогам, на которых указали пострадавшие мальчики, разрешили вернуться на работу в учреждение."Наши педагоги вернулись на место работы, замечаний от Следственного комитета к ним никаких абсолютно нет. Всё, люди у нас работают", - заявила заместитель директора по учебно-воспитательной работе.Семьи, где семеро приемных детей 10-14 лет рассказали о мужчине по имени "Серега", которому разрешали забирать их в "гостевом режиме", обещают продолжать борьбу за то, что учителей наказали. Как отмечается, он остается последним фигурантом скандального расследования.Все дети независимо друг от друга дали показания о причастности четверых сотрудников интерната, а психолог после общения с ними подтвердил, что насилие было.Сам "Серега" – 51-летний гражданин России – арестован по обвинению в сексуальном надругательстве над детьми. Второй подозреваемый, о котором сообщили дети, разыскивается.