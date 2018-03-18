18.03 12:09 MIGnews.com
Турки взяли Африн
Союзные Турции бригады ССА и турецкие спецподразделения вошли в города Африн и установили турецкий флаг над штаб-квартирой YPG в центре города.
Перестрелки продолжаются в ряде кварталов Африн.
Основные силы покинули Африн без боя. По сообщениям в сирийских социальных сетях, боевиков YPG, переодетых в гражданское, провезли через подконтрольные Асаду территории в Манбидж.
Турки вошли в Африн вс восточной и западной стороны, установив контроль над кварталами Ашрафийя и Джамилийя.
С начала операции “Оливковая ветвь” в Африн убиты 1500 курдских боевиков и около 400 боевиков про-турецких бригад ССА.
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