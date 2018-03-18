18.03 12:09 MIGnews.com

Турки взяли Африн

عفرين من أمام الحكومه وإدارة المنطقه. تحرر عفرين هو نصر للثوره ونصر للحكومة التركيه في إطار مكافحة الإرهاب الذي يستهدف سوريا وتركيا Afrin pic.twitter.com/O9TaOicTzw — sabri ali oğlu (@Sabri_ali_oglu) March 18, 2018

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Союзные Турции бригады ССА и турецкие спецподразделения вошли в города Африн и установили турецкий флаг над штаб-квартирой YPG в центре города.Перестрелки продолжаются в ряде кварталов Африн.Основные силы покинули Африн без боя. По сообщениям в сирийских социальных сетях, боевиков YPG, переодетых в гражданское, провезли через подконтрольные Асаду территории в Манбидж.Турки вошли в Африн вс восточной и западной стороны, установив контроль над кварталами Ашрафийя и Джамилийя.С начала операции “Оливковая ветвь” в Африн убиты 1500 курдских боевиков и около 400 боевиков про-турецких бригад ССА.