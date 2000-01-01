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YouTube 18.03 09:50   MIGnews.com

В Австрийских Альпах фрирайдеры погибли под лавиной

В австрийской федеральной земле Тироль в результате схода снежной лавины погибли двое горнолыжников из Германии. Оба они были фрирайдерами и катались на так называемом "диком" склоне.

Всего в момент схода лавины на склоне было пять человек в сопровождении местного жителя. Под снежными завалами оказались три человека. одного удалось спасти. По поисковой операции принимали участие спасатели с собаками, были задействованы два вертолета, передает ТАСС.

Всего за текущую неделю жертвами сходов снежных лавин в Австрии стали семь человек – в минувшую среду четверо швейцарских лыжников погибли в долине Шмирнталь, а в понедельник. сноубордист из Нидерландов был засыпан снегом в Зельдене.

Еще в конце февраля австрийские спасатели предупредили любителей горнолыжного спорта о начале лавиноопасного сезон. Любителям катания на горных лыжах вне подготовленных трасс было рекомендовано избегать так называемых "диких" склонов.
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