18.03 09:50 MIGnews.com

В Австрийских Альпах фрирайдеры погибли под лавиной

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В австрийской федеральной земле Тироль в результате схода снежной лавины погибли двое горнолыжников из Германии. Оба они были фрирайдерами и катались на так называемом "диком" склоне.Всего в момент схода лавины на склоне было пять человек в сопровождении местного жителя. Под снежными завалами оказались три человека. одного удалось спасти. По поисковой операции принимали участие спасатели с собаками, были задействованы два вертолета, передает ТАСС.Всего за текущую неделю жертвами сходов снежных лавин в Австрии стали семь человек – в минувшую среду четверо швейцарских лыжников погибли в долине Шмирнталь, а в понедельник. сноубордист из Нидерландов был засыпан снегом в Зельдене.Еще в конце февраля австрийские спасатели предупредили любителей горнолыжного спорта о начале лавиноопасного сезон. Любителям катания на горных лыжах вне подготовленных трасс было рекомендовано избегать так называемых "диких" склонов.