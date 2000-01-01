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flickr 18.03 08:53   MIGnews.com

ООН: Пока Южный Судан покупает оружие, нация голодает

Правительство Южного Судана тратит, как минимум, половину своего бюджета на безопасность и оружие, в то время как 100 000 человек умирают от голода, вызванного, главным образом, ростом военных операций правительства, как говорится в новом докладе ООН.

Эксперты, наблюдавшие за санкциями ООН против нации, заявили, что еще около 1 миллиона человек находятся на грани голода.

Ожидается, что число людей, остро нуждающихся в продовольствии, вырастет до 5,5 миллионов человек "в разгар постного сезона в июле, если ничего не будет сделано для обуздания масштабов продовольственного кризиса", подчеркивают эксперты в своем докладе.
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