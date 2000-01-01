18.03 07:49 MIGnews.com

Мексиканцы переключили свое внимание с США на Канаду

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Пограничные власти Канады задержали больше мексиканцев за первые 67 дней 2017 года, чем они задерживали ежегодно на протяжении 3 предыдущих лет, согласно данным статистики, полученным Reuters.Массовый поток мексиканских мигрантов был зарегистрирован сразу после того, как федеральное правительство Канады в декабре отменило визовое требование для граждан Мексики.Многие мексиканцы, смотрящие на север, переключили свое внимание с Соединенных Штатов Америки на Канаду, поскольку президент США Дональд Трамп поклялся расправиться с нелегальными иммигрантами в США, около половины из которых являются мексиканцами.В пятницу агентство Reuters сообщило, что иммиграционные судьи были переведены в 12 городов США, чтобы ускорить депортацию.