18.03 23:29 MIGnews.com

Новая Зеландия не может проводить расследование из-за США

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Власти Новой Зеландии заявляют, что не могут расследовать инцидент с участием сотрудника посольства США в Веллингтоне после того, как правительство США решило оградить его, ссылаясь на дипломатический иммунитет.Полиция сообщила в субботу, 18 марта, что полицейские отреагировали на инцидент в Нижнем Хатте недалеко от Веллингтона 12 марта. Согласно сообщению, американец покинул место происшествия до прибытия полиции, и никто не был взят под стражу. В своем заявлении полиция отказалась сообщить дальнейшие подробности инцидента, но заявила, что ведет расследование.На следующий день после инцидента полиция попросила министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии добиваться отказа от иммунитета от США, чтобы полиция могла провести расследование, сообщает министерство. Но министерство заявило, что США отклонили эту просьбу в пятницу.