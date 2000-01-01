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Новая Зеландия не может проводить расследование из-за США 18.03 23:29   MIGnews.com

Новая Зеландия не может проводить расследование из-за США

Власти Новой Зеландии заявляют, что не могут расследовать инцидент с участием сотрудника посольства США в Веллингтоне после того, как правительство США решило оградить его, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Полиция сообщила в субботу, 18 марта, что полицейские отреагировали на инцидент в Нижнем Хатте недалеко от Веллингтона 12 марта. Согласно сообщению, американец покинул место происшествия до прибытия полиции, и никто не был взят под стражу. В своем заявлении полиция отказалась сообщить дальнейшие подробности инцидента, но заявила, что ведет расследование.

На следующий день после инцидента полиция попросила министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии добиваться отказа от иммунитета от США, чтобы полиция могла провести расследование, сообщает министерство. Но министерство заявило, что США отклонили эту просьбу в пятницу.
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