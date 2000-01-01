18.03 19:58 MIGnews.com

Аэропорт Орли возобновил работу

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В 15.00 по местному времени возобновил работу южный терминал аэропорта Орли, где утром произошло нападение на военного.Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на генеральный директорат гражданской авиации.Отмечается, что терминал уже начал принимать самолеты, заходящие на посадку.Восстановление работы южного терминала произошло через несколько часов как была восстановлена работазападного терминала.Аэропорт Орли приостановил свою деятельность после того, как неизвестный совершил нападение на военного, пытаясь завладеть его оружием.Французские военные застрелили нападавшего, который, как оказалось, ранее в субботу во время проверки документов выстрелил в полицейских, ранив одного из них.Прокуратура по факту инцидента проводит расследование. Сейчас задержаны отец и брат нападающего.