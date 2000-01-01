18.03 16:10 MIGnews.com

В Норвегии левые хотят запретить обрезание

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Ритуальное обрезание младенцев необходимо признать проявлением жестокости к детям, заявили на днях норвежские социалисты. Ссылаясь на ультралевые ресурсы JTA пишет, что секретарь Социалистической левой партии Норвегии Кари Элисабет Каски будет добиваться, чтобы на ближайшей генассамблее запрет детского обрезания внесли в новый партийный устав.Она предлагает установить 15 лет в качестве минимального возраста для совершения процедуры циркумцизии вне стен медицинских учреждений. Напомним, что еврейская брит-мила совершается на 8 дней после рождения мальчиков. Мусульманский же вариант совершается до 13 лет, что, все равно, раньше указанного Каски возраста.Партийные лидеры Аудун Люсбаккен и Снорре Вален выступили против данной инициативы."Норвежским евреям будет очень сложно принять данный запрет. С точки зрения меньшинств, данное предложение вызывает глубокую тревогу, и я надеюсь, что его авторы пересмотрят свое мнение", - сказал Люсбаккен.Стоит отметить, что партия Люсбаккена занимает лишь 7 из 169 мест в норвежском Стортинге.В опубликованном 17 марта интервью лидер еврейской общины Норвегии Эрвин Кон раскритиковал Социалистическую левую партию за их предложение."Те, кто добивается запрета, действуют от лица худшей формы нетерпимости и этноцентризма. Они ставят себя на пьедестал, утверждая, что 2 миллиарда жителей планеты ошибаются", - цитирует его NTB.