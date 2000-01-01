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Париж: Южный терминал аэропорта Орли будет закрыт до вечера | Фото: Thinkstock18.03 14:31   MIGnews.com

Париж: Южный терминал аэропорта Орли будет закрыт до вечера

Южный терминал аэропорта Орли в Париже может оставаться закрытым до вечера субботы, 18 марта, после инцидента, в котором французские силовики застрелили человека, который пытался захватить оружие солдата. Об этом сообщил глава аэропорта.

Другой терминал аэропорта может снова открыться раньше, как сообщил журналистам исполнительный директор Аугустин де Романе.

В субботу, 18 марта, французские силовики застрелили мужчину в аэропорту Орли в Париже после того, как он попытался схватить оружие, как сообщает французский телеканал BFM TV.

После операции аэропорт был эвакуирован, как сообщает телеканал. Французская полиция подтвердила, что в аэропорту, расположенном к югу от столицы, ведется операция по обеспечению безопасности.

Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля. Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.
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