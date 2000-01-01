18.03 14:31 MIGnews.com

Париж: Южный терминал аэропорта Орли будет закрыт до вечера

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Южный терминал аэропорта Орли в Париже может оставаться закрытым до вечера субботы, 18 марта, после инцидента, в котором французские силовики застрелили человека, который пытался захватить оружие солдата. Об этом сообщил глава аэропорта.Другой терминал аэропорта может снова открыться раньше, как сообщил журналистам исполнительный директор Аугустин де Романе.В субботу, 18 марта, французские силовики застрелили мужчину в аэропорту Орли в Париже после того, как он попытался схватить оружие, как сообщает французский телеканал BFM TV.После операции аэропорт был эвакуирован, как сообщает телеканал. Французская полиция подтвердила, что в аэропорту, расположенном к югу от столицы, ведется операция по обеспечению безопасности.Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля. Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.