Париж: Южный терминал аэропорта Орли будет закрыт до вечера
Южный терминал аэропорта Орли в Париже может оставаться закрытым до вечера субботы, 18 марта, после инцидента, в котором французские силовики застрелили человека, который пытался захватить оружие солдата. Об этом сообщил глава аэропорта.
Другой терминал аэропорта может снова открыться раньше, как сообщил журналистам исполнительный директор Аугустин де Романе.
В субботу, 18 марта, французские силовики застрелили мужчину в аэропорту Орли в Париже после того, как он попытался схватить оружие, как сообщает французский телеканал BFM TV.
После операции аэропорт был эвакуирован, как сообщает телеканал. Французская полиция подтвердила, что в аэропорту, расположенном к югу от столицы, ведется операция по обеспечению безопасности.
Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля. Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.