18.03 14:50 MIGnews.com

Во Франции открыто антитеррористическое расследование

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Прокурор Франции по борьбе с терроризмом открыл расследование после того, как мужчина был застрелен в аэропорту Орли в Париже в субботу, 18 марта, как сообщил представитель прокуратуры.Расследование будет также охватывать более ранний инцидент, в котором, предположительно, тот же мужчина, открыл огонь по сотрудникам службы безопасности после обычной дорожной проверки.По словам источника в полиции, этот человек был известен властям и находился в полицейском "черном" списке.В субботу, 18 марта, французские силовики застрелили мужчину в аэропорту Орли в Париже после того, как он попытался схватить оружие, как сообщает французский телеканал BFM TV.После операции аэропорт был эвакуирован, как сообщает телеканал. Французская полиция подтвердила, что в аэропорту, расположенном к югу от столицы, ведется операция по обеспечению безопасности.Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля. Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.