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Flickr.com 18.03 12:30   MIGnews.com

В аэропорту Парижа задержали 2-го подозреваемого в нападении

Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля.

Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.

Ранее сообщалось о том, что в Орли неизвестный мужчина напал на военнослужащего и попытался отобрать у него оружие. Он был застрелен на месте.

После инцидента всех посетителей аэропорта эвакуировали. На его территории проводится спецоперация. Также известно, что авиасообщение с этим аэропортом приостановлено. Рейсы перенаправлены в другой международный аэропорт.
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