В аэропорту Парижа задержали 2-го подозреваемого в нападении
Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля.
Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.
Ранее сообщалось о том, что в Орли неизвестный мужчина напал на военнослужащего и попытался отобрать у него оружие. Он был застрелен на месте.
После инцидента всех посетителей аэропорта эвакуировали. На его территории проводится спецоперация. Также известно, что авиасообщение с этим аэропортом приостановлено. Рейсы перенаправлены в другой международный аэропорт.