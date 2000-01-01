18.03 12:30 MIGnews.com

В аэропорту Парижа задержали 2-го подозреваемого в нападении

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Зарубежные СМИ сообщили о том, что в парижском аэропорту Орли был задержан второй подозреваемый в нападении на сотрудников военного патруля.Есть предположения, что задержанный может являться сотрудником аэропорта.Ранее сообщалось о том, что в Орли неизвестный мужчина напал на военнослужащего и попытался отобрать у него оружие. Он был застрелен на месте.После инцидента всех посетителей аэропорта эвакуировали. На его территории проводится спецоперация. Также известно, что авиасообщение с этим аэропортом приостановлено. Рейсы перенаправлены в другой международный аэропорт.