18.03 13:37 MIGnews.com

Мужчина за 15 минут пробрался к Белому дому

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26-летний Джонатан Тренд заглядывал в окна и дергал ручки дверей Белого дома по крайней мере 15 минут, прежде чем его задержали агенты Секретной службы.10 марта в полночь мужчина перелез через ограду резиденции президента, пишет ТАСС. Пользуясь колоннами как укрытием, а также отсутствием охраны в на одном из постов, Тренд добрался до самого здания."И это произошло после того, как мы потратили миллиарды долларов на системы безопасности, на охрану, на содержание агентов в штатском", — возмутился конгрессмен Джейсон Чэффетц.Сотрудники Секретной службы все же нашли Тренда и задержали. В его рюкзака ничего опасного обнаружено не было. Президент Дональд Трамп в тот момент находился в Белом доме.