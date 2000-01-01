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18.03 11:57   MIGnews.com

ООН: У берегов Йемена убиты 40 беженцев из Сомали

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что, по меньшей мере, 40 сомалийских беженцев были убиты у берегов Йемена поздно вечером в четверг, когда вертолет напал на лодку, в которой они находились.

Мохамед аль-Алай, офицер береговой охраны в районе Ходейды, контролируемом Хути, сообщил Reuters, что беженцы направлялись из Йемена в Судан, когда они были атакованы вертолетом "Апач" вблизи пролива Баб-эль-Мандеб.

УВКБ ООН сообщает на своем аккаунте в Twitter, что речь идет о, по меньшей мере, 40 беженцах.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что число погибших достигло 33 человек, 29 человек получили ранения, а другие пассажиры пропали без вести.

На данный момент остается неизвестным, кто стоит за нападением.

"Мы не знаем, кто стоит за нападением, но оставшиеся в живых сказали, что в 9 часов вечера они подверглись нападению с другой лодки, экипаж использовал огни и кричал, чтобы сообщить, что это гражданская лодка", - сказала пресс-секретарь МККК Иоланда Ягемет.

"Тем не менее, это не имело никакого эффекта, и в атаку вступил вертолет", - отметила пресс-секретарь.
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