18.03 10:21 MIGnews.com

В Марокко арестовали 15 подозреваемых боевиков ISIS

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Власти Марокко в ходе последних рейдов арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, как стало известно в субботу, 18 марта.Подозреваемые были активными в Касабланке, Марракеше, Танжере и Агадире, помимо других городов, и были вовлечены в подстрекательство или угрозы совершения нападений, говорится в заявлении министерства внутренних дел, распространенном государственным информационным агентством MAP."Некоторые задержанные приобрели знания о производстве взрывчатых веществ и находились в процессе приобретения материалов для проведения террористических операций, направленных на чувствительные места", - говорится в заявлении.