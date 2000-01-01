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В Марокко арестовали 15 подозреваемых боевиков ISIS | Фото: Thinkstock18.03 10:21   MIGnews.com

В Марокко арестовали 15 подозреваемых боевиков ISIS

Власти Марокко в ходе последних рейдов арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, как стало известно в субботу, 18 марта.

Подозреваемые были активными в Касабланке, Марракеше, Танжере и Агадире, помимо других городов, и были вовлечены в подстрекательство или угрозы совершения нападений, говорится в заявлении министерства внутренних дел, распространенном государственным информационным агентством MAP.

"Некоторые задержанные приобрели знания о производстве взрывчатых веществ и находились в процессе приобретения материалов для проведения террористических операций, направленных на чувствительные места", - говорится в заявлении.
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