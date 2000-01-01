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18.02 10:08   MIGnews.com

Найден шлем пилота ЦАХАЛа, погибшего в 1984 году

Шлем майора ВВС Даниэля (Дэнни) Гаури, который погиб во время учебного полета 1984 года, был замечен в минувшие выходные путешественником в русле реки Нахаль-Паран, примерно в 10 километрах к западу от общины Арава в Паране.

После публикации на Facebook фотографии шлема с именем Гаури, представители Следственного управления ВВС связались с путешественником, чтобы определить точное место, где был расположен шлем.

После проверки информации на место выдвинулась специальная команда, чтобы найти и вернуть шлем семье пилота.


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