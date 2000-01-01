Теракт в Иерусалиме: солдат "Голани" идет на поправку
Состояния израильского солдата, который был ранен в начале этого месяца в результате автомобильной атаки в Иерусалиме, улучшается, сообщает Times of Israel со ссылкой на больнице Шааре-Цедек.
Пострадавший был переведен из отделения интенсивной терапии и в отделение нейрохирургии.
Солдат бригады "Голани" был тяжело ранен во время атаки 6 февраля в Иерусалиме, 11 других военнослужащих получили легкие ранения. Все они были новобранцами и ожидали церемонии приведения к присяге.
Менее чем через 24 часа израильские силы безопасности арестовали подозреваемого террориста, арестовав его в Гуш-Эцион, сообщила полиция.
Подозреваемым оказался 25-летний житель Восточного Иерусалима в районе А-Тур, у которого не было истории террористической деятельности. Позже он был идентифицирован как Санад аль-Турман. Брат Турмана заявил в пятницу в магистратском суде Иерусалима, что инцидент не был теракт, а скорее дорожным происшествием.
После нападения Турман скрылся с места происшествия, оставив свою машину в городе Бейт-Джала на Западном берегу к югу от Иерусалима.