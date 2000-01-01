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Теракт в Иерусалиме: солдат `Голани` идет на поправку | Фото:18.02 08:03   MIGnews.com

Теракт в Иерусалиме: солдат "Голани" идет на поправку

Состояния израильского солдата, который был ранен в начале этого месяца в результате автомобильной атаки в Иерусалиме, улучшается, сообщает Times of Israel со ссылкой на больнице Шааре-Цедек.

Пострадавший был переведен из отделения интенсивной терапии и в отделение нейрохирургии.

Солдат бригады "Голани" был тяжело ранен во время атаки 6 февраля в Иерусалиме, 11 других военнослужащих получили легкие ранения. Все они были новобранцами и ожидали церемонии приведения к присяге.

Менее чем через 24 часа израильские силы безопасности арестовали подозреваемого террориста, арестовав его в Гуш-Эцион, сообщила полиция.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Восточного Иерусалима в районе А-Тур, у которого не было истории террористической деятельности. Позже он был идентифицирован как Санад аль-Турман. Брат Турмана заявил в пятницу в магистратском суде Иерусалима, что инцидент не был теракт, а скорее дорожным происшествием.

После нападения Турман скрылся с места происшествия, оставив свою машину в городе Бейт-Джала на Западном берегу к югу от Иерусалима.


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