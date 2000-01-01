18.02 07:14 MIGnews.com

Самолет с "кровавым венесуэльским золотом нашли на Карибах

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Центр Симона Визенталя начал отслеживать поток венесуэльского золота на Ближний Восток после заявления о том, что на некоторых слитках имелась нацистская маркировка, возможно, "Зангольд" (золотые зубы евреев, которые вырывались между газовыми камерами и крематориями в Холокост).Директор Центра по международным отношениям доктор Шимон Самуэльс рассказал о "погоне, которая привела к тому, что конфликтное золото Конго смешалось с венесуэльскими грузами, прибывающими на российском самолете в Энтеббе, Уганда" ... "Там его переплавили в новые слитки бельгийской компанией. Как только происхождение ДНК было уничтожено, новоиспеченные слитки отправились на продажу в Персидский залив, Турцию и, предположительно, Иран."Национальный резерв венесуэльского золота, который использовался для поддержки президента Николаса Мадуро, сейчас сильно истощен.Таким образом, самолет, нагруженный золотом из Венесуэлы, стоимостью более 50 миллионов долларов, совершил посадку в карибском островном государстве Аруба - составляющей стране Королевства Нидерландов. Скорее всего, из-за перевеса слитков.Экипаж из трех человек из Венесуэлы, задержанный агентами США, заявил, что их первоначальным пунктом назначения была Мексика для дальнейшей отправки золота в Дубай. Другая версия заключается в том, что это золото было обречено на обвал в Швейцарии.Шимон Самуэльс добавил: "Источники считают, что этим и другими партиями управляют Картели от имени "Хизбаллы" в Латинской Америке, и прибыль может быть использована для нацеливания на еврейские общины в террористических атаках в стиле AMIA.""Центр Визенталя будет продолжать следить за этой беспорядочной историей, связанной, если не с Холокостом, конечно, с безопасностью государства Израиль и евреев во всем мире", - заключил он.