18.02 17:58 MIGnews.com
Сдот-Негев: найдена связка шаров с гранатой РПГ
Во вторник, 18 февраля, на территорию регионального совета Сдот-Негев прилетела связка воздушных шаров с привязанным к ним снарядом от ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Об этом сообщает Kan.
Связка шаров была найдена в апельсиновой роще кибуца Алумим. На место происшествия прибыли полицейские и саперы.
По данным телеканала, никто в Сдот-Негев из-за опасной посылки не пострадал. Террористы Газы, как правило, запускают взрывные устройства, такие как бомбы, на израильскую территорию.
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