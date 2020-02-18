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Сдот-Негев: найдена связка шаров с гранатой РПГ | Фото:18.02 17:58   MIGnews.com

Сдот-Негев: найдена связка шаров с гранатой РПГ

Во вторник, 18 февраля, на территорию регионального совета Сдот-Негев прилетела связка воздушных шаров с привязанным к ним снарядом от ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Об этом сообщает Kan.

Связка шаров была найдена в апельсиновой роще кибуца Алумим. На место происшествия прибыли полицейские и саперы.


По данным телеканала, никто в Сдот-Негев из-за опасной посылки не пострадал. Террористы Газы, как правило, запускают взрывные устройства, такие как бомбы, на израильскую территорию.


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