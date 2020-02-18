18.02 17:58 MIGnews.com

Сдот-Негев: найдена связка шаров с гранатой РПГ

בפרדס ליד קיבוץ עלומים שבמועצה האיזורית שדות נגב, אותר בלון נושא ראש של RPG. חבלן משטרה במקום@Itsik_zuarets (צילום: רפי בביאן, בטחון שדות נגב) pic.twitter.com/L1DSLWQDfY — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2020

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Во вторник, 18 февраля, на территорию регионального совета Сдот-Негев прилетела связка воздушных шаров с привязанным к ним снарядом от ручного противотанкового гранатомета (РПГ).Об этом сообщает Kan.Связка шаров была найдена в апельсиновой роще кибуца Алумим. На место происшествия прибыли полицейские и саперы.По данным телеканала, никто в Сдот-Негев из-за опасной посылки не пострадал. Террористы Газы, как правило, запускают взрывные устройства, такие как бомбы, на израильскую территорию.