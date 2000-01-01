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Восьмилетняя девочка из Украины умерла от старости 18.02 16:13   MIGnews.com

Восьмилетняя девочка из Украины умерла от старости

Восьмилетняя девочка из маленького села Качин , что в Волынской области, умерла от редкой генной мутации - синдрома Хатчинсона-Гилфорда.

Синдром спровоцировал у маленькой Анны Сакидон ускоренное старение, сообщил директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.

"Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет. Страшная болезнь каждый прожитый ребенком год засчитывала за 8-10. Всего в нашей стране двое малышей с таким недугом, и обе - девочки. А во всем мире зафиксировали около 100 случаев такой болезни", - отметил Ляшенко.

У больных прогерией (преждевременным старением) имеется характерный внешний вид: низкий рост, относительно крупную голову и уменьшенную лицевую часть черепа, что наблюдалось и у Анны.

"Прогерия не лечится - это дефект генетический, а последствия по-настоящему ужасны: тело изнашивается дикими темпами, преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы. Маленькие пациенты страдают от недугов людей преклонного возраста", - заключил врач.


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