19.02 03:49 MIGnews.com

Таиланд: мужчина открыл огонь в торговом центре, убив жену

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Во вторник, 18 февраля, неизвестный застрелил свою бывшую жену и ранил человека в торговом центре в Бангкоке всего через 10 дней после массовой стрельбы в другом торговом центре на северо-востоке Таиланда.Полицейский сообщил, что боевик сбежал из торгового центра Century The Movie Plaza рядом с Монументом Победы в столице и все еще находится в бегах. Он зашел в салон красоты в торговом центре, где работала его бывшая жена, и открыл огонь, убив ее и ранив свидетеля, сказал полковник Киссана Паттаначароен.8 и 9 февраля вооруженный солдат убил 14 человек в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима. Ранее он убил своего командира, других солдат на его базе и нескольких человек в буддийском храме.