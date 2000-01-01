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РФ и Турция провели совместное патрулирование в Сирии 18.02 08:20   MIGnews.com

РФ и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что сегодня состоялось очередное совместное патрулирование военных Турции и РФ.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны, патрулирование проходило в провинции Хасеке.

Кроме этого российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка, проводилось и воздушное патрулирование.


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