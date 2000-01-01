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15-летняя звезда Disney скончалась от рака мозга | Фото:19.02 02:46   MIGnews.com

15-летняя звезда Disney скончалась от рака мозга

Актриса студии Disney родом из Уганды скончалась в 15 лет от рака мозга. О смерти Никиты Перл Валигва ообщили в Twitter представители школы, где она училась, во вторник 18 февраля.

"Ты была любима многими, и опухоль мозга унесла твою жизнь в столь раннем возрасте. Спи спокойно, дорогая", - говорится в сообщении.

Никита Валигва играла в фильме Королева Катве об угандийской шахматистке Фионе Мутеси. Она исполняла роль подруги главной героини Глории. Фильм выпустила студия Disney в 2016 году. Картина стала очень популярной в Уганде.

Никите поставили диагноз - злокачественная опухоль мозга, сразу после съемок в картине. Режиссер фильма Мира Наир помогала в сборе средств на лечение и девчоку удалось прооперировать. Однако в 2019 году случилась ремиссия.


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