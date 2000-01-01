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Сингапур: свыше 100 рейсов отменены из-за коронавируса 18.02 15:10   MIGnews.com

Сингапур: свыше 100 рейсов отменены из-за коронавируса

В Сингапуре отменили свыше 100 рейсов в связи с новым коронавирусом.

Спрос на билеты упал, поэтому перевозчики были вынуждены отменить более 100 рейсов из Сингапура в Японию, Корею, Германию, США и другие страны.

В Сингапуре число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 72, пишет Garda.

Всего за пределами Китая количество заражённых увеличилось до 794 человек. На территории КНР коронавирусом были инфицированы около 72,4 тысячи человек.


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