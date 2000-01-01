18.02 15:10 MIGnews.com
Сингапур: свыше 100 рейсов отменены из-за коронавируса
В Сингапуре отменили свыше 100 рейсов в связи с новым коронавирусом.
Спрос на билеты упал, поэтому перевозчики были вынуждены отменить более 100 рейсов из Сингапура в Японию, Корею, Германию, США и другие страны.
В Сингапуре число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 72, пишет Garda
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Всего за пределами Китая количество заражённых увеличилось до 794 человек. На территории КНР коронавирусом были инфицированы около 72,4 тысячи человек.
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