18.02 12:12 MIGnews.com

Израильтяне с коронавирусом в Японии в "хорошем состоянии"

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Израильская делегация посетила трех израильских граждан, госпитализированных в Японии после заражения коронавирусом на борту круизного судна.В состав делегации входили израильский консул в Японии Ревиталь Бен-Наим и профессор Ран Нирпаз, старший врач больницы Хадасса и эксперт по инфекционным заболеваниям.Бен-Наим и Нирпаз посетили трех израильтян - супружескую пару и женщину, которые содержались в изоляции в двух отдельных больницах в Японии, поскольку у них был диагностирован коронавирус.В совместном заявлении, опубликованном через министерство здравоохранения и медицинский центр Хадасса, Бен-Наим и Нирпаз заявили, что израильтянине находятся в хорошем состоянии, и сотрудники больницы хорошо обращаются с ними."Мы являемся свидетелями хорошего ухода, который они получают от японского персонала больницы. Мы, конечно, будем продолжать внимательно следить за ситуацией", - сказал Нирпаз. "Мы получили обновленную информацию о состоянии израильтян, и они, кажется, находятся в легком состоянии".Ранее во вторник министерство иностранных дел Израиля объявило, что 12 других израильтян, находящихся на карантине в Японии - у которых не был диагностирован коронавирус, и которые в настоящее время находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, - будут доставлены домой в Израиль в четверг.По прибытии в Израиль 12 пассажиров будут помещены в карантин в медицинском центре Шиба.