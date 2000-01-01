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Израильтяне с коронавирусом в Японии в `хорошем состоянии` | Фото:18.02 12:12   MIGnews.com

Израильтяне с коронавирусом в Японии в "хорошем состоянии"

Израильская делегация посетила трех израильских граждан, госпитализированных в Японии после заражения коронавирусом на борту круизного судна.

В состав делегации входили израильский консул в Японии Ревиталь Бен-Наим и профессор Ран Нирпаз, старший врач больницы Хадасса и эксперт по инфекционным заболеваниям.

Бен-Наим и Нирпаз посетили трех израильтян - супружескую пару и женщину, которые содержались в изоляции в двух отдельных больницах в Японии, поскольку у них был диагностирован коронавирус.

В совместном заявлении, опубликованном через министерство здравоохранения и медицинский центр Хадасса, Бен-Наим и Нирпаз заявили, что израильтянине находятся в хорошем состоянии, и сотрудники больницы хорошо обращаются с ними.

"Мы являемся свидетелями хорошего ухода, который они получают от японского персонала больницы. Мы, конечно, будем продолжать внимательно следить за ситуацией", - сказал Нирпаз. "Мы получили обновленную информацию о состоянии израильтян, и они, кажется, находятся в легком состоянии".

Ранее во вторник министерство иностранных дел Израиля объявило, что 12 других израильтян, находящихся на карантине в Японии - у которых не был диагностирован коронавирус, и которые в настоящее время находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, - будут доставлены домой в Израиль в четверг.

По прибытии в Израиль 12 пассажиров будут помещены в карантин в медицинском центре Шиба.


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