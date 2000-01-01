Итальянские профсоюзы блокируют погрузку саудовского судна

Итальянские профсоюзные работники отказались загружать генераторы электричества на перевозящий оружие саудовский корабль в знак протеста против войны в Йемене.
Корабль погрузил оружие в Бельгии, однако после протестов правозащитных групп, загрузить еще одну партию оружия во французском порту Гавр не удалось. Об этом сообщает The New Arab.
По словам активистов, это оружие нарушает санкции ООН, поскольку оно может быть использовано против мирных жителей в Йемене, где военная коалиция под предводительством Саудовской Аравии с 2015 года ведет войну против поддерживаемых Ираном хуситов.
Рабочие отказались загружать два генератора на борт саудовского лодки из-за их возможного использования в йеменском конфликте.
"Мы не будем причастны к тому, что происходит в Йемене", - говорится в заявлении профсоюзных лидеров.