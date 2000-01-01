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Посол заявил о неподобающем обращении с россиянами в Израиле 18.02 11:51   MIGnews.com

Посол заявил о неподобающем обращении с россиянами в Израиле

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что граждане РФ подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей.

По его словам, россияне задерживаются на длительное время, без объяснения причин. Службы ведут проверки документов, а также телефонов и мобильных.

Порой это происходит в тесных помещениях. Иногда это происходит в условиях отсутствия воды или каких-либо продуктов питания, пишет Oreanda.

Викторов напомнил, что в 2019 году почти шести тысячам россиян, которые прилетели в Израиль, было отказано во въезде в страну. При этом 14 тысяч россиян находятся в стране без законных оснований. Таковы данные израильской миграционной службы.


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