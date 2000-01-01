Лидер Сирии: освобождение Алеппо - прелюдия

Президент Сирии Башар Асад заявил, что стремительные успехи его сил в военном наступлении, поддержанном Россией, предвещают возможное поражение девятилетнего восстания, которое стремилось вытеснить его из власти.
Асад в своем выступлении на государственном телевидении также предупредил, что конфликт еще не закончился.
"Мы знаем, что это освобождение не означает окончания войны или разгрома всех заговоров или окончания террора или сдачи врага, но оно, безусловно, втыкает их носы в грязь", - сказал Асад, пишет TheGlobeAndMail.
"Это прелюдия к их окончательному поражению (оппозиционных сил)", - добавил он.