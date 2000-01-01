Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Лидер Сирии: освобождение Алеппо - прелюдия 18.02 16:55   MIGnews.com

Лидер Сирии: освобождение Алеппо - прелюдия

Президент Сирии Башар Асад заявил, что стремительные успехи его сил в военном наступлении, поддержанном Россией, предвещают возможное поражение девятилетнего восстания, которое стремилось вытеснить его из власти.

Асад в своем выступлении на государственном телевидении также предупредил, что конфликт еще не закончился.

"Мы знаем, что это освобождение не означает окончания войны или разгрома всех заговоров или окончания террора или сдачи врага, но оно, безусловно, втыкает их носы в грязь", - сказал Асад, пишет TheGlobeAndMail.

"Это прелюдия к их окончательному поражению (оппозиционных сил)", - добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:37
Коронавирус: власти КНР призвали пациентов сдать плазму
17:16
Итальянские профсоюзы блокируют погрузку саудовского судна
16:34
ВИЧ vs коронавирус: японцы нашли неожиданное лекарство
16:13
Восьмилетняя девочка из Украины умерла от старости
15:52
3 ​​года тюрьмы за «сжигание израильского флага»
15:31
Парень сделал предложение возлюбленной через игру
15:10
Сингапур: свыше 100 рейсов отменены из-за коронавируса
14:43
Ольмерт просит удалить записи о криминальном прошлом
14:40
Турция стремится к разрядке в отношениях с Россией
14:38
"Используем арабские голоса для свержения Нетаниягу"
14:19
Юридическая помощь столкнувшимся с расизмом раввината
14:14
В Турции продолжаются аресты из-за попытки переворота
13:44
ФАТХ и ХАМАС обвиняют друг друга в провале примирения
13:40
Министр Перец: разобраться с назвавшей Нетаниягу Гитлером
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus