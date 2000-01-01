В Иране разбился пассажирский самолет

Самолет, принадлежавший авиаперевозчику Iran Aseman Airlines, исчез из радаров через 50 минут после взлета из международного аэропорта "Мехрабад". Модель судна указана не была, однако отмечается, что его производитель - франко-итальянский авиастроительная компания ATR.
В центре по чрезвычайным ситуациям отмечают, что крушение произошло в горной местности, куда затруднительно отправить автомобильные спасательные группы, однако для операции уже снаряжаются вертолеты.
Очевидцы сообщили Press TV, что самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм. Допускается, что среди жертв авиакатастрофы могут быть выжившие.