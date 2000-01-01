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Крушение пассажирского самолета в Иране | Фото: Википедия18.02 09:52   MIGnews.com

В Иране разбился пассажирский самолет

В иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. По различным версиям на борту находилось от 60 до 100 человек.

Со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям ИРИ агентство Tasmim сообщает, что ЧП произошло утром в воскресенье, 18 февраля, в районе города Семиром во время выполнения рейса Тегеран-Ясудж.



Самолет, принадлежавший авиаперевозчику Iran Aseman Airlines, исчез из радаров через 50 минут после взлета из международного аэропорта "Мехрабад". Модель судна указана не была, однако отмечается, что его производитель - франко-итальянский авиастроительная компания ATR.

В центре по чрезвычайным ситуациям отмечают, что крушение произошло в горной местности, куда затруднительно отправить автомобильные спасательные группы, однако для операции уже снаряжаются вертолеты.

Очевидцы сообщили Press TV, что самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм. Допускается, что среди жертв авиакатастрофы могут быть выжившие.
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