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18.02 16:11   MIGnews.com

Из-за марафона и ремонта: гигантские пробки в Израиле

На этой неделе “Израиль остановится” - такова реакция в израильской прессе на информацию о том, что на следующей неделе будет прекращено движение поездов на линии Тель-Авив-Хайфа.

По словам Алона Бен Ишая, заместителя директора управления железнодорожных станций, цель работ - ликвидация железнодорожного переезда в Кфар Шмерияху. Переезд является причиной гигантских пробок в данном районе. Бен Ишая говорит: “60 лет этот переезд создает пробки и проблемы - и это наша возможность от него избавиться”.

Одновременно с отменой движения поездов в Тель-Авиве будет проводится традиционный марафон. Ожидается, что на него прибудут тысячи участников с севера страны. Все они планировали воспользоваться поездом, но теперь пересядут на машины - что еще больше увеличит нагрузку на дорожную сеть.
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