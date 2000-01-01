18.02 21:50 MIGnews.com

Мужчина расстрелял людей у церкви в Дагестане

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Неназванный вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре возле православного храма. По официальным данным, пять человек погибли.По сообщениям российских СМИ, нападавший был убит. Личность стрелка установлена, заявили в следственном комитете. Огонь по людям открыл местный житель 1995 года рождения.Мэр Кизляра Александр Шувалов рассказал агентству ТАСС, что "люди после службы выходили вечером из церкви" и неизвестный начал в них стрелять.Различные СМИ назвали фамилию нападавшего - Халилов. Источники в полиции рассказали о его симпатиях к радикальному исламистскому подполью. Также правоохранители заявили, что у него в доме найдена видеозапись с клятвой верности организации "Исламское Государство", известной как ISIS.В Кизляр прибыл глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, меры безопасности усилены. По данным Интерфакса, установлено место проживания нападавшего, там уже идут обыски.