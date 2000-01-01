18.02 18:59 MIGnews.com

Подъемный кран убил женщину в Кфар-Сабе

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Подъемный кран убил женщину в Кфар-Сабе в воскресенье, 18 февраля. Несчастный случай произошел во второй половине дня на пересечении улиц ха-Цомет и Шарон рядом с торговым центром.На автомобиль упал строительный кран, в котором находилась 40-летняя женщина, ообщает Аруц Шева.Удар пришелся на переднюю часть машины. Женщина, находившаяся за рулем, умерла мгновенно.Полиция начала расследование по факту инцидента.