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Подъемный кран убил женщину в Кфар-Сабе 18.02 18:59   MIGnews.com

Подъемный кран убил женщину в Кфар-Сабе

Подъемный кран убил женщину в Кфар-Сабе в воскресенье, 18 февраля. Несчастный случай произошел во второй половине дня на пересечении улиц ха-Цомет и Шарон рядом с торговым центром.




На автомобиль упал строительный кран, в котором находилась 40-летняя женщина, ообщает Аруц Шева.

Удар пришелся на переднюю часть машины. Женщина, находившаяся за рулем, умерла мгновенно.

Полиция начала расследование по факту инцидента.
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