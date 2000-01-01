18.02 18:36 MIGnews.com

Тель-Авив: на воротах посольства Польши нарисовали свастику

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Израильская полиция начала расследование после того, как посольство Польши в Тель-Авиве подверглось нападению вандалов. Неизвестные нарисовали свастику на воротах польского посольства и оставили оскорбительные надписи.Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 18 февраля.Англоязычные надписи черным маркером содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах, отмечает издание.Инцидент произошел в свете последнего выступления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В субботу, 17 февраля, глава польского правительства заявил, что к Холокосту причастны также и некоторые представители еврейской национальности.