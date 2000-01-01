18.02 17:35 MIGnews.com

Женщина 11 дней пыталась выбраться из могилы

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Похороненная заживо женщина пыталась 11 дней выбраться из гроба. Инцидент произошел в населенном пункте Риашан-дас-Невис, расположенного на севере Бразилии.Речь идет о 37-летней Розангеле Алмейде душ Сантос, которая находилась в больнице после перенесения двух сердечных приступов. Женщина была похоронена 28 января, после того как врачи по ошибке констатировали смерть пациентки.Медики решили, что женщина скончалась от "септического шока".Розангела пришла в себя уже в гробу. Женщина начала кричать, тонать и рваться наружу, однако все было бесполезно. По словам местных жителей из кладбища доносились женские крики, однако они не понимали, что это означает.Одни думали, что это проказничают дети, другие старались пройти мимом кладбища как можно скорее, опасаясь мертвецов.Жители сообщили о происходящем родственникам женщины лишь спустя 9 февраля.Близкие Розангелы самостоятельно выкопали гроб и эксгумировали ее тело, но к тому моменту она уже была мертва.Когда достали тело Розангелы, её руки и ноги были покрыты синяками и кровью и были еще теплыми. Некоторые гвозди были выбиты, а на внутренней части крышки гроба были ее обломанные ногти, сообщила мать покойной.