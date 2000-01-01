18.02 15:23 MIGnews.com

В Болгарии прошел марш неонацистов

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В центре болгарской столицы Софии состоялся марш ультраправых и неонацистских организаций в память о генерале Христо Лукове - военном министре Болгарии в 1935-1938 годах, лидере Союза болгарских национальных легионов и активном стороннике альянса с Третьим рейхом.Как сообщает агентство Reuters, сотни участников акции в черной одежде устроили факельное шествие, возложив венки у дома, где жил Луков. К маршу в Софии присоединились члены ультраправых организаций из Германии, Швеции, Венгрии и Эстонии.В то же время сотни человек приняли участие в контр-акции под лозунгом "Нет нацистам на улицах" за несколько часов до неонацистского марша. Благодаря присутствию полиции обе демонстрации обошлись без происшествий.Городские власти Софии запретили проводить шествие, но ультраправые оспорили это решение в суде. Международную петицию о запрете неонацистского марша подписали 178 тысяч человек.