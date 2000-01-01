Авиакрушение в Иране: выживших нет

На борту пассажирского самолета авиакомпании Aseman Airlines, который сегодня потерпел крушение в центральном Иране, находились 66 человек: 60 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Исламской республики Алаэддин Боруджерди.
Представители авиаперевозчика уже заявили, что среди потерпевших выживших нет.
"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — цитирует агентство ISNA заявление представителя Aseman Мохаммада Таги Табатабаи, который также отметил, что на борту находился один ребенок.
Официально эту информацию пока что не подтвердили - из плохих погодных условий вертолет, снаряженный для спасательной миссии, не смог добраться до предполагаемого места авиакатастрофы в районе горного хребта Дена. Таким образом, разбившийся самолет пока не найден.
Отмечается, что на момент крушения самолет ATR 72-500 уже находился в эксплуатации 20 лет.