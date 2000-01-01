Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама | Фото: Thinkstock18.02 08:57   MIGnews.com

Задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама

Полиция Малайзии задержала четвертого подозреваемого в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама.

Согласно данным правоохранительных органов подозреваемым является 46-летний житель Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Мужчина был арестован в ночь с пятницы на субботу в штате Селангор.

Он стал первым выходцем из Северной Кореи, арестованным по этому делу. Ранее по подозрению в причастности к убийству был гражданка Индонезии и ее бойфренд из Малайзии, а также гражданка Вьетнама.

Напомним, что Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура с помощью яда, который был распылен ему в лицо. Задержанная гражданка Индонезии после ареста заявила, что ничего не знала о яде, пишет Би Би Си.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:58
Microsoft создала робота для отлова опасных комаров
09:47
Трамп прокомментировал отставку Майкла Флинна
09:23
ХАМАС не откажется от туннелей и ракет
08:31
МИД Ирана: миграционный указ Трампа – оскорбление всей нации
07:51
Трамп: американские СМИ – враги американского народа
07:13
Ле Пен сравнили с Гитлером
06:05
Назван предположительный убийца брата Ким Чен Ына
05:32
Кремль никогда не смотрел на Трампа сквозь розовые очки
04:41
Сплетня дня: Дженнифер Гарнер разводится с Беном Аффлеком
03:53
Ученые: в будущем человек сможет жить по 500 лет
01:34
Экологи высчитали дату "смерти" альпийских курортов
00:45
Бразилия впервые в истории разрешила импорт кофе робуста
23:31
Джон Керри нашел новую работу
22:09
Журналист съел газету из-за несбывшегося хоккейного прогноза  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus