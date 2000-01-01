18.02 08:57 MIGnews.com

Задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама

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Полиция Малайзии задержала четвертого подозреваемого в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чон Нама.Согласно данным правоохранительных органов подозреваемым является 46-летний житель Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Мужчина был арестован в ночь с пятницы на субботу в штате Селангор.Он стал первым выходцем из Северной Кореи, арестованным по этому делу. Ранее по подозрению в причастности к убийству был гражданка Индонезии и ее бойфренд из Малайзии, а также гражданка Вьетнама.Напомним, что Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура с помощью яда, который был распылен ему в лицо. Задержанная гражданка Индонезии после ареста заявила, что ничего не знала о яде, пишет Би Би Си.