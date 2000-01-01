19.02 06:25 MIGnews.com

В американской тюрьме умер "слепой шейх террора"

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78-летний мусульманский проповедник из Египта Омар Абдель-Рахман, отбывавший в США пожизненное наказание за терроризм, скончался в тюрьме, подтвердили американские власти.Абдель-Рахман, который считался "одним из ведущих проповедников терроризма в мире", в детстве ослеп из-за диабета. Он стал видным мусульманским богословом, еще подростком выучив наизусть Коран."Слепой шейх" был духовником Саида Носаира, который в 1996 году убил в Нью-Йорке основателя "Лиги защиты евреев" Меира Кахейна, и группы исламистов, которые взорвали в 1993-м бомбу в подвальном гараже Всемирного торгового центра, убив шесть человек, а спустя 2 года был осужден за эти и другие преступления.В середине 1990-х Абдель-Рахман сумел передать из американской тюрьмы фетву, которую Усама бин Ладен истолковал как благословение на атаки 11 сентября 2001 года.