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19.02 03:08   MIGnews.com

Телефон Гитлера продадут на аукционе

На аукцион выставлен красный телефон, принадлежавший лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Торги пройдут в США в эти выходные в городе Чесапик Сити в Мериленде, пишет "Би-би-си".

Телефон, на задней панели которого выгравированы имя Гитлера и нацистская символика, был найден в его бункере в Берлине в 1945 году советскими солдатами, которые передали его в качестве сувенира британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру. Телефон продает сын Рейнера.

Торги начнутся со 100 тысяч долларов и их организаторы из аукционного дома Alexander Historical Auctions надеются, что за лог заплатят около 300 тысяч долларов.

Представитель аукционного дома назвал этот телефон "оружием массового уничтожения". Гитлер часто звонил по нему, чтобы отдать приказы, в том числе о казнях или убивствах.
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