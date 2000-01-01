18.02 14:51 MIGnews.com

Италия: жертвами схода лавины в горах стали 3 человека

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Спасатели в районе горы Шабертон в Котских Альпах обнаружили тела троих альпинистов близ границы с Францией. Об этом пишет газета La Stampa.Сообщается, что двое лыжников и профессиональный проводник погибли в результате схода снежной лавины.Жертвами трагедии стали 28-летний хозяин местного туристического агентства, его 24-летняя подруга, а также 38-летний проводник. Также отмечается, что погибшие были опытными спортсменами и полностью экипированы.