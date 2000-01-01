18.02 13:58 MIGnews.com

Аргентина: экс-главу генштаба подозревают в похищении людей

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Бывший глава генерального штаба армии Аргентины Сесар Милани арестован по подозрению в нарушении прав человека во времена военной диктатуры в 1970-80-е гг.В частности речь идет о похищении и пытках двух человек. По утверждению следственных органов, Милани, который в те времена был офицером инженерного батальона, мог быть причастен к преступлению.В свою очередь эк-глава генштаба отрицает данные обвинения.Отмечается, что Сесар Милани возглавлял генштаб при президенте Кристине Киршнер, которая управляла страной в период с 2007 по 2015 гг.В результате военного переворота в марте 1976 года власть в Аргентине захватили военные под руководством генерала Хорхе Виделы. В итоге они правили страной до 1983 года.За это время в Аргентине были убиты и пропали без вести несколько десятков тысяч человек, пишет Би Би Си.