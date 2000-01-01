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18.02 12:59   MIGnews.com

Истребители перехватили самолет рядом с резиденцией Трампа

Два истребителя F-15 поднялись в воздух на перехват самолета авиации общего назначения, который пролетал недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Об этом вещает Fоx News со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Отмечается, что самолет не отвечал на запросы диспетчеров.

По данным телеканала истребители поднялись в воздух и достигли сверхзвуковой скорости, звуковой удар почувствовали на земле местные жители.
Также во время перехвата истребителям удалось установить контакт с воздушным судном.
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