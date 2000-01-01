18.02 12:59 MIGnews.com

Истребители перехватили самолет рядом с резиденцией Трампа

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Два истребителя F-15 поднялись в воздух на перехват самолета авиации общего назначения, который пролетал недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.Об этом вещает Fоx News со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.Отмечается, что самолет не отвечал на запросы диспетчеров.По данным телеканала истребители поднялись в воздух и достигли сверхзвуковой скорости, звуковой удар почувствовали на земле местные жители.Также во время перехвата истребителям удалось установить контакт с воздушным судном.