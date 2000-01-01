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YouTube 18.02 12:10   MIGnews.com

"Хезболла" пригрозила разбомбить ядерный реактор в Израиле

Тревожная международная новость — угроза ракетного удара по израильскому ядерному реактору, расположенному в городе Димона. С такой угрозой выступила близкая к Ирану ливанская группировка "Хезболла". Тут становится жутко, ведь мы помним, как шлейф Чернобыля накрыл половину Европы.

Впрочем, конечно, и отношение к сторонам конфликта — важная история. А при всем огромном количестве материалов про президента Трампа надо отметить, как он принял израильского премьер-министра Биньямина Натаниягу. Уже одно то, что Трамп обращался к Натаниягу по его дружескому прозвищу Биби показывает, что в отличие от времен Барака Обамы сейчас Соединенные Штаты и конкретно Трамп со своими связями в еврейской общине вновь разворачиваются к Израилю.

"Я смотрю на два государства для двух народов и одно государство для двух народов и мне нравится то, что нравится обеим сторонам. Я буду рад тому решению, которое выберут обе стороны. Я готов ужиться с любым из них. Какое-то время я полагал, что решения о двух государствах было проще добиться, но, честно говоря, если Биби и палестинцы, Израиль и палестинцы будут довольны, я поддержу то решение, которое им понравится больше всего", — заявил Дональд Трамп.

"Нам следует искать новые пути, новые идеи, которые помогут укрепить и приблизить мир. И я верю, что великие возможности для мира открываются при региональном подходе, вовлечении наших новоприобретенных арабских партнеров в поиск более широкомасштабного мира и мира с палестинцами", — отметил Натаниягу.
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