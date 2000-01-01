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YouTube 18.02 15:12   MIGnews.com

Российским военным в Сирии в благодарность спели "Катюшу"

В Сирии российские военные раздали мирным жителям более полутора тонн гуманитарной помощи. Рис, муку, сахар и мясные консервы привезли в один из населенных пунктов горной Латакии.

Также сотрудники Центра по примирению враждующих сторон осмотрели больных и выдали им лекарства. Всего в этом населённом пункте проживают около восьми тысяч человек. Мужчины служат в армии Сирии, многие погибли или были ранены в сражениях с террористами. На прощание для российских военных исполнили "Катюшу" на хорошем русском языке, передает "Россия 24".
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